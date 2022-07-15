الدفاع الروسية تُعلن صواريخ عالية الدقة تصيب مبنى ثكنة عسكرية للضباط في مدينة فينيتسا الأوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن صواريخ بحرية عالية الدقة من طراز "كاليبر" أصابت في الـ14 من يوليو مبنى ثكنة عسكرية للضباط في مدينة فينيتسا. وأعلنت الدفاع الروسية في بيانها مقتل موردي أسلحة أجانب وأفراد من القوات الأوكرانية جراء قصف المنشأة العسكرية في فينيتسا.