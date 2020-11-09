إصابة 30 شخصا فى انفجار سيارة مفخخة بجنوب افغانستان

أصيب 30 شخصًا على الأقل، بينهم 10 مدنيين، فى انفجار سيارة مفخخة بإقليم قندهار جنوبي أفغانستان، وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الاثنين، أن الانفجار وقع بالقرب من مقر للشرطة في منطقة مايواند، فيما لم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الانفجار

وكانت وزارة الدفاع الأفغانية، أعلنت اليوم الاثنين، عن تطور قدرات قوات أمن الدفاع الوطنى فى البلاد بنسبة 96% للقيام بعمليات عسكرية "بشكل مستقل"، وذلك عقب مرور سنوات من التعليم النظرى والتدريب التكتيكى تحت إشراف مباشر من القوة الأجنبية في البلاد.