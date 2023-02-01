مستوطنون وعناصر من مخابرات الاحتلال يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة

اقتحم عشرات المستوطنين وعناصر من مخابرات الاحتلال، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن 70 مستوطنا و10 من عناصر مخابرات الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى، من باب المغاربة، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، وتلقوا شروحات عن "الهيكل المزعوم"، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة