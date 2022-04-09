أفاد مراسل في العراق، اليوم السبت، باندلاع حريق في موقع فرقة "العباس القتالية" تسبب بانفجار أعتدة. وذكر مراسل، أن حريقا اندلع في موقع الفرقة في محافظة كربلاء، ووصلت النيران إلى مخازن الأعتدة مما تسبب بحدوث انفجارات. وأضاف نقلا عن مصدر في الفرقة، أن الحريق وصل للعتاد الخفيف فقط قبل أن يسيطر عليه من قبل فرق الدفاع المدني.