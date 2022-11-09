استشهاد فتى فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال والمستوطنين مقام يوسف في نابلس

استشهد، اليوم الاربعاء، فتى فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون، خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي، لمقام يوسف، شرق مدينة "نابلس" الواقعة شمال الضفة الغربية. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الفتى هو مهدي محمد حمد الله حشاش (15 عامًا)، من مخيم "بلاطة"، واستشهد متأثرًا بإصابته بجروح خطيرة ناتجة عن شظايا أصابت مناطق متفرقة من جسده، خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين لمقام يوسف.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة "نابلس"، لتأمين اقتحامات المستوطنين إلى مقام يوسف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة.