 إخماد حريق كبير في جدة ناجم عن انقلاب شاحنة وقود

أعلن الدفاع المدنى فى مدينة جدة السعودية عن إخماد حريق شب فى ناقلة وقود بعد انقلابها فى طريق عام. وأفادت سلطات الدفاع المدنى فى جدة بالسيطرة على تسرب الوقود بعد النجاح فى إخماد النيران، مشيرة إلى أن الحادث نجم عنه تضرر 6 مركبات، مع عدم وقود إصابات بشرية.