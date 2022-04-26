بوتين يبحث هاتفيا مع أردوغان الوضع في أوكرانيا

صرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في محادثة هاتفية اليوم الثلاثاء تطور الأوضاع في أوكرانيا.