جنوح مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي الياباني غرب البلاد وأنباء عن تسرب كمية من النفط

أعلنت قوات خفر السواحل اليابانية اليوم الثلاثاء، أن مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية أصبحت غير قادرة على الإبحار، بعد جنوحها على ما يبدو في المياه الواقعة بغرب البلاد.