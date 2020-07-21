روسيا تسجل 5842 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 5842 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 153 حالة وفاة وأوضحت وزارة الصحة الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 783.328 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12.580 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 562.384 حالة .