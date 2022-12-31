قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلة
آخر تحديث GMT11:48:29
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلة

العرب اليوم -

العرب اليوم - قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلة

عاجل
رام الله ـ العرب اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وصباح اليوم، ثلاثة شبان فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من مخيم نور شمس شرق طولكرم

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلة قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلة



أخبار ذات صلة

GMT 10:58 2022 السبت ,31 كانون الأول / ديسمبر

وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر‎‎
العرب اليوم - وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر‎‎

GMT 09:46 2022 السبت ,31 كانون الأول / ديسمبر

إنقاذ شخصين من حفرة عمقها 30 متراً في السلط وسط المملكة الأردنية
العرب اليوم - إنقاذ شخصين من حفرة عمقها 30 متراً في السلط وسط المملكة الأردنية

GMT 09:43 2022 السبت ,31 كانون الأول / ديسمبر

مقتل مدني وإصابة اثنين في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك
العرب اليوم - مقتل مدني وإصابة اثنين في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك

GMT 08:25 2022 السبت ,31 كانون الأول / ديسمبر

مقتل شخص وإصابة 30 آخرين في حادث اصطدام حافلتين داخل مطار إيران الدولي
العرب اليوم - مقتل شخص وإصابة 30 آخرين في حادث اصطدام حافلتين داخل مطار إيران الدولي

GMT 08:22 2022 السبت ,31 كانون الأول / ديسمبر

15 قتيلا جراء انقلاب حافلة في المكسيك
العرب اليوم - 15 قتيلا جراء انقلاب حافلة في المكسيك

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ريا أبي راشد تُشارك الجمهور أفضل الإطلالات التي خطفت بها الأنظار في 2022

القاهرة ـ العرب اليوم

ريا أبي راشد الإعلامية الشهيرة حرصت على مشاركة الجمهور بمجموعة من أجمل إطلالاتها التي سبق وظهرت بها في عام 2022، تزامنًا مع الاحتفال بنهاية العام الحالي وقدوم عام 2023، ونشرت ريا أبي راشد عبر حسابها على انستجرام مقطع فيديو ضم العديد من الصور للإطلالات الفخمة والأنيقة التي ظهرت بها ريا على مدار العام، في العديد من المناسبات والفعاليات الفنية التي نالت اهتمام الجمهور، والتي كانت من توقيع كبار المصممين العالميين، واختارت مع تلك الإطلالات مجوهرات فخمة من بولغاري. الإطلالات المفضلة لـ ريا أبي راشد في 2022 من بين الإطلالات التي خطفت بها ريا أبي راشد الأنظار في 2022، عندما ظهرت في إحدى فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بنسخته الثاني، وهي مرتدية فستان بتصميم بسيط من دار زهير مراد، حيث جاء فضفاضا باللون الأبيض وتزين في الجز...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 05:49 2022 الأربعاء ,28 كانون الأول / ديسمبر

كيم كارداشيان بإطلالات ساحرة مع عائلتها في احتفالات الكريسماس
العرب اليوم - كيم كارداشيان بإطلالات ساحرة مع عائلتها في احتفالات الكريسماس

GMT 08:55 2022 السبت ,31 كانون الأول / ديسمبر

جورجيا وجهة سياحية بارزة لعُشاق التاريخ والثقافة والمواقع الأثرية
العرب اليوم - جورجيا وجهة سياحية بارزة لعُشاق التاريخ والثقافة والمواقع الأثرية

GMT 08:43 2022 السبت ,31 كانون الأول / ديسمبر

أفضل باقات الأزهار لحفلات الزفاف الشتوية
العرب اليوم - أفضل باقات الأزهار لحفلات الزفاف الشتوية

GMT 11:20 2022 السبت ,31 كانون الأول / ديسمبر

زيلينسكي يوجه كلمة شكر بالألمانية للمستشار شولتس
العرب اليوم - زيلينسكي يوجه كلمة شكر بالألمانية للمستشار شولتس

GMT 06:54 2022 السبت ,31 كانون الأول / ديسمبر

تجدد الاعتداءات على مبنى تلفزيون “الجديد” فى بيروت
العرب اليوم - تجدد الاعتداءات على مبنى تلفزيون “الجديد” فى بيروت

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 05:39 2021 الأربعاء ,29 كانون الأول / ديسمبر

أداة رخيصة للعرض!
العرب اليوم - أداة رخيصة للعرض!

GMT 10:37 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيو

الإصلاح الاقتصادي ..والطبقة المتوسطة
العرب اليوم - الإصلاح الاقتصادي ..والطبقة المتوسطة

GMT 02:49 2022 الأربعاء ,27 تموز / يوليو

دراسة التدخين مرتبط بالتعرض إلى مضاعفات كورونا الشديدة والوفاة
العرب اليوم - دراسة التدخين مرتبط بالتعرض إلى مضاعفات كورونا الشديدة والوفاة

GMT 06:01 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الميزان 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الميزان 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 22:01 2022 الإثنين ,05 كانون الأول / ديسمبر

ميسي ثاني أكثر لاعبي كأس العالم
العرب اليوم - ميسي ثاني أكثر لاعبي كأس العالم

GMT 14:02 2019 الثلاثاء ,21 أيار / مايو

يشبهنا صراع العروش
العرب اليوم - يشبهنا صراع العروش

GMT 06:06 2020 الجمعة ,03 كانون الثاني / يناير

تعرف على السيرة الذاتية لأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق
العرب اليوم - تعرف على السيرة الذاتية لأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق

GMT 17:45 2019 الأحد ,06 تشرين الأول / أكتوبر

تعرف على الدرج الدائري وأهم مُميزاته وعيوبه في ديكورات المنزل
العرب اليوم - تعرف على الدرج الدائري وأهم مُميزاته وعيوبه في ديكورات المنزل

GMT 03:50 2015 الخميس ,23 إبريل / نيسان

"العرب اليوم" ينشر أسماء القادة العسكريين المشاركين في اجتماع القوة العربية المشتركة
العرب اليوم - "العرب اليوم" ينشر أسماء القادة العسكريين المشاركين في اجتماع القوة العربية المشتركة

GMT 05:25 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الحمل السبت 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الحمل السبت 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 18:40 2019 الإثنين ,15 إبريل / نيسان

نور الدين أمرابط يتصدر قائمة صانعي الأهداف
العرب اليوم - نور الدين أمرابط يتصدر قائمة صانعي الأهداف

GMT 14:46 2018 الثلاثاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

قصة سيدنا يوسف مع زوجة العزيز من وحي القرآن
العرب اليوم - قصة سيدنا يوسف مع زوجة العزيز من وحي القرآن

GMT 17:43 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

اتحاد الكرة السعودي يحفز الجماهير لحضور "السوبر"
العرب اليوم - اتحاد الكرة السعودي يحفز الجماهير لحضور "السوبر"

GMT 12:40 2018 الأحد ,26 آب / أغسطس

حبس المتهمة بإلقاء ابنيها في الترعة في المنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات
العرب اليوم - حبس المتهمة بإلقاء ابنيها في الترعة في المنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات

GMT 11:25 2018 الجمعة ,17 آب / أغسطس

سامبدوريا الإيطالي يتفق مع فالنسيا على ضم مهاجمه سيموني زازا
العرب اليوم - سامبدوريا الإيطالي يتفق مع فالنسيا على ضم مهاجمه سيموني زازا

GMT 04:27 2018 السبت ,05 أيار / مايو

تفاصيل ضبط "كنز أثري" بحوزة موظف في مجلس مدينة بني مزار
العرب اليوم - تفاصيل ضبط "كنز أثري" بحوزة موظف في مجلس مدينة بني مزار

GMT 03:12 2017 الأربعاء ,05 إبريل / نيسان

الحسين عموتة يؤكد استعداد لاعبي الوداد للكلاسيكو ضد فريق الجيش
العرب اليوم - الحسين عموتة يؤكد استعداد لاعبي الوداد للكلاسيكو ضد فريق الجيش

GMT 01:48 2016 الثلاثاء ,01 آذار/ مارس

الفنانة عبير أحمد ترفض دور الراقصة في مسلسل
العرب اليوم - الفنانة عبير أحمد ترفض دور الراقصة في مسلسل

GMT 09:59 2016 الثلاثاء ,29 آذار/ مارس

الإكسسوارات المعدنية تضفي لمسة أناقة وجمال على ديكور المنزل
العرب اليوم - الإكسسوارات المعدنية تضفي لمسة أناقة وجمال على ديكور المنزل

GMT 23:42 2013 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر

التَّبخير والشَّفط العلاج الأحدث للانزلاق الغضروفي
العرب اليوم - التَّبخير والشَّفط العلاج الأحدث للانزلاق الغضروفي

GMT 07:14 2021 الجمعة ,30 تموز / يوليو

رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يتلقى رسالة شفهية من الرئيس الإريتري بشأن إثيوبيا
العرب اليوم - رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يتلقى رسالة شفهية من الرئيس الإريتري بشأن إثيوبيا

GMT 12:21 2020 الإثنين ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

انطلاق أول رحلة مأهولة لشركة "سبيس إكس" إلى الفضاء حاملة 4 روّاد
العرب اليوم - انطلاق أول رحلة مأهولة لشركة "سبيس إكس" إلى الفضاء حاملة 4 روّاد
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab