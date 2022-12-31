قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وصباح اليوم، ثلاثة شبان فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من مخيم نور شمس شرق طولكرم