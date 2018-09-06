مئات المدنيين يفرون من جنوب إدلب خشية هجوم مرتقب للجيش السوري

فر مئات المدنيين من جنوب شرق محافظة إدلب شمال غرب سورية بحثًا عن ملاذ في الشمال خوفًا من هجوم وشيك للنظام السوري، وذلك بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.