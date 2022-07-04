مقتل 16 شخصًا جراء سقوط حافلة من طريق جبلي في الهند

أعلنت السلطات الهندية اليوم الاثنين، مصرع 16 شخصا على الأقل بينهم طلبة مدارس جراء سقوط حافلة من طريق جبلى فى منطقة كولو بمقاطعة "هيماتشال برادش" شمال البلاد.