مقتل 16 شخصًا جراء سقوط حافلة من طريق جبلي في الهند
آخر تحديث GMT23:45:25
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

مقتل 16 شخصًا جراء سقوط حافلة من طريق جبلي في الهند

العرب اليوم -

العرب اليوم - مقتل 16 شخصًا جراء سقوط حافلة من طريق جبلي في الهند

نيودلهي ـ العرب اليوم

أعلنت السلطات الهندية اليوم الاثنين، مصرع 16 شخصا على الأقل بينهم طلبة مدارس جراء سقوط حافلة من طريق جبلى فى منطقة كولو بمقاطعة "هيماتشال برادش" شمال البلاد.

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مقتل 16 شخصًا جراء سقوط حافلة من طريق جبلي في الهند مقتل 16 شخصًا جراء سقوط حافلة من طريق جبلي في الهند



أخبار ذات صلة

GMT 10:04 2022 الإثنين ,04 تموز / يوليو

مظاهرات فى ولاية أوهايو الأميركية بعد مقتل شاب أسود بوابل من رصاص الشرطة
العرب اليوم - مظاهرات فى ولاية أوهايو الأميركية بعد مقتل شاب أسود بوابل من رصاص الشرطة

GMT 09:59 2022 الإثنين ,04 تموز / يوليو

مقتل وإصابة 34 مدنيا في قصف روسي لمنطقة "دونيتسك"
العرب اليوم - مقتل وإصابة 34 مدنيا في قصف روسي لمنطقة "دونيتسك"

GMT 13:39 2022 الأحد ,03 تموز / يوليو

حادث اصطدام مروع بين قطار ركاب وشاحنة محملة بالرمل على طريق بغداد ـ البصرة في العراق
العرب اليوم - حادث اصطدام مروع بين قطار ركاب وشاحنة محملة بالرمل على طريق بغداد ـ البصرة في العراق

GMT 09:29 2022 الأحد ,03 تموز / يوليو

الدفاع الروسية تُعلن اكتمال تطويق ليسيتشانسك والقوات الأوكرانية الموجودة هناك
العرب اليوم - الدفاع الروسية تُعلن اكتمال تطويق ليسيتشانسك والقوات الأوكرانية الموجودة هناك

GMT 07:49 2022 الأحد ,03 تموز / يوليو

الجيش الأوكراني يقصف 3 مراكز سكنية بجمهورية دونيتسك
العرب اليوم - الجيش الأوكراني يقصف 3 مراكز سكنية بجمهورية دونيتسك

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تفوق الـ100 ألف دولار

القاهرة - العرب اليوم

من أمام شرفتها في مدريد، أطلت الممثلة المصرية ياسمين صبري بفستانٍ أنيقٍ منقوشٍ بالورود، بتصميم بسيط ملفوف على منطقة البطن بتفصيلة انسيابية، يتناسب مع أجواء الصيف وعطلتها المدريدية. ورغم بساطة هذه الإطلالة، فإن تكلفتها تجاوزت الـ100 ألف دولار، وقد جاء الفستان من تصميم الإيطالي جيامباتيستا فالي، وبسعر 3480 دولاراً. بينما كانت النجمة المصرية تحمل حقيبة صغيرة من دار الأزياء الفرنسية ديور، ويصل سعرها إلى 5300 دولار، بحسب موقع بيعها. ورغم أن مجموعهما لا يتخطى الـ8780 دولاراً، فإن ما جعل سعر تلك الإطلالة يفوق الـ100 ألف دولار، هو الإكسسوارات التي أطلت بها صبري، حيث ارتدت ساعة من الشركة السويسرية فرانك مولر للساعات الفاخرة، وصل سعرها وحدها إلى 99.231 ألف دولار. في حين ارتدت عدداً من الإكسسوارات الأخرى تضمنت أساور وسلسلة وخواتم، يبلغ سعرها ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 11:41 2022 الإثنين ,04 تموز / يوليو

عرض ملابس الملكة إليزابيث في معرض ملكي احتفالاً باليوبيل البلاتيني
العرب اليوم - عرض ملابس الملكة إليزابيث في معرض ملكي احتفالاً باليوبيل البلاتيني

GMT 11:38 2022 الإثنين ,04 تموز / يوليو

فيينا الوجهة المثالية للاستمتاع بالعطلة الصيفية
العرب اليوم - فيينا الوجهة المثالية للاستمتاع بالعطلة الصيفية

GMT 12:58 2022 الإثنين ,04 تموز / يوليو

أبرز اتجاهات الموضة لألوان ديكورات الأعراس
العرب اليوم - أبرز اتجاهات الموضة لألوان ديكورات الأعراس

GMT 06:23 2022 الأحد ,03 تموز / يوليو

الصدر يواصل محاصرة خصومه ويُلوح بالشارع لتنفيذ مطالبه
العرب اليوم - الصدر يواصل محاصرة خصومه ويُلوح بالشارع لتنفيذ مطالبه

GMT 14:20 2022 الأحد ,03 تموز / يوليو

إسرائيل تُعلن عن فحص الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة
العرب اليوم - إسرائيل تُعلن عن فحص الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 05:44 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج السرطان 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج السرطان 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 06:31 2016 الخميس ,17 آذار/ مارس

سحر البحر
العرب اليوم - سحر البحر

GMT 23:32 2019 الأربعاء ,08 أيار / مايو

أبرز 7 مطاعم تقدّم سحور رمضان في جدة
العرب اليوم - أبرز 7 مطاعم تقدّم سحور رمضان في جدة

GMT 01:54 2017 الأحد ,23 تموز / يوليو

محمد بن زايد يشهد افتتاح قاعدة محمد نجيب وتخريج دفعات الكليات العسكرية المصرية
العرب اليوم - محمد بن زايد يشهد افتتاح قاعدة محمد نجيب وتخريج دفعات الكليات العسكرية المصرية

GMT 00:34 2017 الأحد ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

كريستيانو رونالدو يُعرب عن حزنه بعد هزيمة فريقه أمام توتنهام
العرب اليوم - كريستيانو رونالدو يُعرب عن حزنه بعد هزيمة فريقه أمام توتنهام

GMT 20:50 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

"نايا" أول فرقة نسائية في الأردن تؤسس لموسيقى المرأة
العرب اليوم - "نايا" أول فرقة نسائية في الأردن تؤسس لموسيقى المرأة

GMT 09:48 2017 الجمعة ,13 تشرين الأول / أكتوبر

العاهل السعودي يؤكّد أن المصالحة الفلسطينية أثلجت صدور العرب
العرب اليوم - العاهل السعودي يؤكّد أن المصالحة الفلسطينية أثلجت صدور العرب

GMT 04:20 2016 الأحد ,06 آذار/ مارس

فهد البناي يؤكد أن "قلوب لا تتوب" مشروع إنساني
العرب اليوم - فهد البناي يؤكد أن "قلوب لا تتوب" مشروع إنساني

GMT 04:59 2015 الأربعاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

الممثلة المغربية لبنى أبيدار تفر إلى فرنسا إثر تعرضها لعملية ضرب وحشية
العرب اليوم - الممثلة المغربية لبنى أبيدار تفر إلى فرنسا إثر تعرضها لعملية ضرب وحشية

GMT 04:37 2014 الجمعة ,17 تشرين الأول / أكتوبر

ولي عهد الفجيرة وولي عهد رأس الخيمة يستطلعا خطط "الخدمة الوطنية"
العرب اليوم - ولي عهد الفجيرة وولي عهد رأس الخيمة يستطلعا خطط "الخدمة الوطنية"

GMT 17:31 2017 الأربعاء ,26 تموز / يوليو

لاعب التنس الصربي ديوكوفيتش يؤكّد أنّه سيتوقف عن اللعب حتى نهاية الموسم
العرب اليوم - لاعب التنس الصربي ديوكوفيتش يؤكّد أنّه سيتوقف عن اللعب حتى نهاية الموسم

GMT 19:59 2019 الأحد ,15 كانون الأول / ديسمبر

"تسلا" تخطط لتصنيع 750 ألف سيارة كهربائية فى مصنعها الأوروبي
العرب اليوم - "تسلا" تخطط لتصنيع 750 ألف سيارة كهربائية فى مصنعها الأوروبي

GMT 17:51 2019 الجمعة ,04 تشرين الأول / أكتوبر

مشروب البرتقال والكيوي مع السبانخ مفيد في حرق الدهون
العرب اليوم - مشروب البرتقال والكيوي مع السبانخ مفيد في حرق الدهون

GMT 14:41 2019 الثلاثاء ,19 شباط / فبراير

خطوة جديدة لسيمينيا في معركتها ضد الاتحاد الدولي لألعاب القوى
العرب اليوم - خطوة جديدة لسيمينيا في معركتها ضد الاتحاد الدولي لألعاب القوى

GMT 07:11 2019 الثلاثاء ,12 شباط / فبراير

لبنى أحمد تكشف علامات وجود "الملائكة" في المنزل
العرب اليوم - لبنى أحمد تكشف علامات وجود "الملائكة" في المنزل
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab