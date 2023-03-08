ارتفاع عدد قتلى انفجار دير الزور في سوريا إلى ثمانية

ارتفع عدد قتلى انفجار منطقة دير الزور في الشرق السوري إلى 8 أشخاص بحسب قناة«العربية الحدث»، وذلك بهجوم مسيرة مجهولة استهدفت قادة ايرانيون ومن حزب الله.وأدت الضربة التي نفذتها طائرة مسيرة إلى مقتل أربعة أشخاص فجر اليوم الأربعاء في تلك المنطقة التي تسيطر عليها فصائل موالية لإيران.وكالة سانا السورية الرسمية، أكدت مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة سبعة آخرون بجروح جراء انفجار لغم في مدينة دير الزور.وقال مراسل سانا، إن ثلاثة مواطنين استشهدوا اليوم فيما أصيب سبعة آخرون بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في حي الحميدية بدير الزور.