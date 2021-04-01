أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية اليوم الخميس عن تنفيذها هجوما جديدا بواسطة طائرات مسيرة على ما وصفته "مواقع حساسة ومهمة" في العاصة السعودية الرياض.