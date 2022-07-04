أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى دونيتسك الأوكرانية بافلو كيريلينكو اليوم الاثنين، مقتل 9 مدنيين وإصابة 25 آخرين نتيجة القصف الروسى على المنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.