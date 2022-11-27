عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات الأقصي في حراسة شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

ويقتحم المستوطنون الإسرائيليون باحات الأقصى، يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

كان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قد أكد أنه لا يمكن لأي جهة أيا كانت إنكار الدور الكبير والجهود التي تبذلها مصر من أجل حل القضية الفلسطينية.

وأعرب الوزير رياض المالكي - في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الجمعة، على هامش مشاركته في المنتدى الإقليمي السابع لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة - عن تقدير دولة فلسطين للموقف المصري الشجاع في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا: "مصر دائما الدولة التي نعتمد عليها في توفير الدعم والإسناد لقضيتنا".