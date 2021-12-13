اختتام جلسة حوار أمني سعودي إيراني في عمان
آخر تحديث GMT14:54:23
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

اختتام جلسة حوار أمني سعودي إيراني في عمان

العرب اليوم -

العرب اليوم - اختتام جلسة حوار أمني سعودي إيراني في عمان

عاجل
مسقط - العرب اليوم

 اختتمت في عمان جلسة الحوار الأمني بين السعودية وإيران بمشاركة خبراء من الجانبين وناقشت الجلسة، التي استضافها المعهد العربي لدراسات الأمن ومقره عمان، عددا من القضايا الأمنية والتقنية ركزت على الحد من تهديد الصواريخ واليات الإطلاق، والاجراءات الفنية لبناء الثقة بين الطرفين وتحديدا فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، والتعاون في مجال الوقود النووي ومحاور اخرى.

الكصدر: بترا

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اختتام جلسة حوار أمني سعودي إيراني في عمان اختتام جلسة حوار أمني سعودي إيراني في عمان



أخبار ذات صلة

GMT 08:04 2021 الإثنين ,13 كانون الأول / ديسمبر

مقتل ضابط رفيع المستوى في الجيش اليمني بمعارك مأرب مع الحوثيين
العرب اليوم - مقتل ضابط رفيع المستوى في الجيش اليمني بمعارك مأرب مع الحوثيين

GMT 07:49 2021 الإثنين ,13 كانون الأول / ديسمبر

إصابة 8 اشخاص بتفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع قرب دير في ضواحي موسكو
العرب اليوم - إصابة 8 اشخاص بتفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع قرب دير في ضواحي موسكو

GMT 21:14 2021 الأحد ,12 كانون الأول / ديسمبر

السعودية تقرر خفض إنفاقها العسكري بـ10% في ميزانية 2022
العرب اليوم - السعودية تقرر خفض إنفاقها العسكري بـ10% في ميزانية 2022

GMT 21:12 2021 الأحد ,12 كانون الأول / ديسمبر

"الجنائية الدولية" تصرح سيف الإسلام القذافي لا يزال طليقا وندعو دول العالم للمساعدة في اعتقاله
العرب اليوم - "الجنائية الدولية" تصرح سيف الإسلام القذافي لا يزال طليقا وندعو دول العالم للمساعدة في اعتقاله

GMT 10:50 2021 الأحد ,12 كانون الأول / ديسمبر

الكرملين يعلن بوتين أكد لبايدن أن القوات الروسية لا تهدد أحدا
العرب اليوم - الكرملين يعلن بوتين أكد لبايدن أن القوات الروسية لا تهدد أحدا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

هند صبري تتألق في "جمبسوت" باللونين الأبيض والأسود

القاهرة - العرب اليوم

تألقت النجمة التونسية، هند صبري، في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي يقام في دورته الأولى هذه الأيام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، إذ نظم القائمون على المهرجان ندوة تكريمية لها، للحديث عن مشوارها السينمائي والتلفزيوني، إضافة إلى رؤيتها في الإنتاج، وما يمكن أن تحققه السينما من طفرة عبر رصد الواقع والاهتمام بكافة القضايا. وأطلت صبري، في الندوة، مرتدية جمبسوت من تصميم السعودية هونايدا، حمل اللونين الأبيض والأسود، وجاء بتصميم ملفوف من "الكريب"، مع أكمام طويلة مرفقة، تجمع بين الكريب والترتر وشرائط الدانتيل، مع تميزه بياقة (V) عريضة، وتم تنسيقه مع حزامين من الحبال، وبعض تفاصيل كرة خشبية وأهداب. ونالت إطلالة هند صبري تفاعلاً كبيراً بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن إعجابهم بمظهر النجمة التونسية...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:12 2021 الإثنين ,13 كانون الأول / ديسمبر

أنابيلا هلال تتألق في إطلالات أنيقة وجذابة
العرب اليوم - أنابيلا هلال تتألق في إطلالات أنيقة وجذابة

GMT 07:19 2021 السبت ,11 كانون الأول / ديسمبر

أجمل الأماكن السياحية بمدينة "سيدي بو سعيد" في تونس
العرب اليوم - أجمل الأماكن السياحية بمدينة "سيدي بو سعيد" في تونس

GMT 07:07 2021 الإثنين ,13 كانون الأول / ديسمبر

أفكار متنوعة لتجديد باب المنزل الرئيسي
العرب اليوم - أفكار متنوعة لتجديد باب المنزل الرئيسي

GMT 11:33 2021 السبت ,11 كانون الأول / ديسمبر

رئيسي يكشف عن شرط للتوصل إلى اتفاق جيد في المفاوضات النووية
العرب اليوم - رئيسي يكشف عن شرط للتوصل إلى اتفاق جيد في المفاوضات النووية

GMT 06:41 2021 الأحد ,12 كانون الأول / ديسمبر

الموت يخطف سنديانة الصحافة الفلسطينية الكاتب البارز حسن البطل
العرب اليوم - الموت يخطف سنديانة الصحافة الفلسطينية الكاتب البارز حسن البطل

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 20:56 2016 الثلاثاء ,19 تموز / يوليو

فوائد حلاوة الطحينية
العرب اليوم - فوائد حلاوة الطحينية

GMT 16:18 2014 الثلاثاء ,28 كانون الثاني / يناير

الفلفل الأحمر "الشطة" و الخل لعلاج "النقرس"
العرب اليوم - الفلفل الأحمر "الشطة" و الخل لعلاج "النقرس"

GMT 07:54 2018 الأربعاء ,08 آب / أغسطس

تعرفي على اتيكيت تناول الشوربة و الحساء بطريقة مميزة
العرب اليوم - تعرفي على اتيكيت تناول الشوربة و الحساء بطريقة مميزة

GMT 03:35 2018 الأربعاء ,05 كانون الأول / ديسمبر

نصائح تساعدك على تصميم مدخل المنزل بشكل مميز
العرب اليوم - نصائح تساعدك على تصميم مدخل المنزل بشكل مميز

GMT 10:45 2021 الثلاثاء ,09 آذار/ مارس

عالم فضاء يتحدث عن أول مهمة روسية إلى الزهرة
العرب اليوم - عالم فضاء يتحدث عن أول مهمة روسية إلى الزهرة

GMT 17:15 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

تنجح في عمل درسته جيداً وأخذ منك الكثير من الوقت
العرب اليوم - تنجح في عمل درسته جيداً وأخذ منك الكثير من الوقت

GMT 15:56 2018 الثلاثاء ,17 تموز / يوليو

الإنقاذ النهري ينتشل الـ3 جثث الأخيرة من شاطىء النخيل في الإسكندرية
العرب اليوم - الإنقاذ النهري ينتشل الـ3 جثث الأخيرة من شاطىء النخيل في الإسكندرية

GMT 15:01 2019 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

6 أسباب تجعل مِن تركيا فرصة ذهبية للسفر خلال الشتاء
العرب اليوم - 6 أسباب تجعل مِن تركيا فرصة ذهبية للسفر خلال الشتاء

GMT 22:27 2018 الخميس ,10 أيار / مايو

فعاليات وأنشطة دار الكتب والوثائق القومية خلال شهر رمضان
العرب اليوم - فعاليات وأنشطة دار الكتب والوثائق القومية خلال شهر رمضان

GMT 09:40 2018 الجمعة ,05 كانون الثاني / يناير

مي عز الدين توجه نصائح للفتيات بشأن جمال البشرة والشعر
العرب اليوم - مي عز الدين توجه نصائح للفتيات بشأن جمال البشرة والشعر

GMT 01:29 2017 الخميس ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

قصر عمرة في الأردن أبرز المعالم التاريخية في مدينة الزرقاء
العرب اليوم - قصر عمرة في الأردن أبرز المعالم التاريخية في مدينة الزرقاء

GMT 03:42 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

عارضات يرتدين ملابس مرعبة على المنصة خلال أسبوع الموضة في انجلترا
العرب اليوم - عارضات يرتدين ملابس مرعبة على المنصة خلال أسبوع الموضة في انجلترا

GMT 04:36 2017 الخميس ,05 كانون الثاني / يناير

إميلي مايثتيكل تقدم تصميمات جديدة تضم قلادة غريبة على شكل "مهبل"
العرب اليوم - إميلي مايثتيكل تقدم تصميمات جديدة تضم قلادة غريبة على شكل "مهبل"

GMT 12:47 2014 الثلاثاء ,11 آذار/ مارس

إطلاق بث إذاعة "بي بي سي" على تردد الـ"FM" في سلطنة عُمان
العرب اليوم - إطلاق بث إذاعة "بي بي سي" على تردد الـ"FM" في سلطنة عُمان

GMT 04:41 2016 الإثنين ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

المرأة الحديدية ماريكا ماغريبلز تفوز بالمركز الثالث في بطولة "أي أف بي بي IFBB"
العرب اليوم - المرأة الحديدية ماريكا ماغريبلز تفوز بالمركز الثالث في بطولة "أي أف بي بي IFBB"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab