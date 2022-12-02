 إصابة فلسطيني واعتقال آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي نابلس

أصيب اليوم الجمعة، فلسطينى برصاص الاحتلال خلال اقتحام قوات الاحتلال أطراف البلدة القديمة بنابلس، واعتقل آخر، بعد محاصرة أحد المنازل، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، أن طواقم الاسعاف نقلت إصابة بالرصاص الحى بالرأس والصدر وضعها خطير إلى مشفى رفيديا، خلال اقتحام مدينة نابلس.