المرصد السوري يعلن جرحى من القوات الروسية إثر انفجار آلية مفخخة في تل السمن بريف الرقة الشمالي
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المرصد السوري يعلن جرحى من القوات الروسية إثر انفجار آلية مفخخة في تل السمن بريف الرقة الشمالي

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العرب اليوم - المرصد السوري يعلن جرحى من القوات الروسية إثر انفجار آلية مفخخة في تل السمن بريف الرقة الشمالي

القوات الروسية
دمشق - العرب البوم

المرصد السوري يعلن جرحى من القوات الروسية إثر انفجار آلية مفخخة في تل السمن بريف الرقة الشمالي

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المرصد السوري يعلن جرحى من القوات الروسية إثر انفجار آلية مفخخة في تل السمن بريف الرقة الشمالي المرصد السوري يعلن جرحى من القوات الروسية إثر انفجار آلية مفخخة في تل السمن بريف الرقة الشمالي



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