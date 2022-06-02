أعلنت الدفاع الروسية أن صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو ضربت 21 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية بما فيها مواقع قيادة لفصيلي"كراكن" و"آزوف" النازيين بمنطقة خاركوف.