الدفاع الروسية تُعلن إسقاط طائرة سو25 و7 مسيرات أوكرانية خلال يوم
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الدفاع الروسية تُعلن إسقاط طائرة "سو-25" و7 مسيرات أوكرانية خلال يوم

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العرب اليوم - الدفاع الروسية تُعلن إسقاط طائرة "سو-25" و7 مسيرات أوكرانية خلال يوم

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موسكو - العرب اليوم

أعلنت الدفاع الروسية أن صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو ضربت 21 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية بما فيها مواقع قيادة لفصيلي"كراكن" و"آزوف" النازيين بمنطقة خاركوف.

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الدفاع الروسية تُعلن إسقاط طائرة سو25 و7 مسيرات أوكرانية خلال يوم الدفاع الروسية تُعلن إسقاط طائرة سو25 و7 مسيرات أوكرانية خلال يوم



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