 الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 13 فلسطينيًا، بينهم عضو في حركة التحرير الوطني "فتح"، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المُحتلة. وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه جرى اعتقال أربعة فلسطينيين من قريتي (بيت ريما) و(عين يبرود) بمُحافظة رام الله والبيرة، في وسط الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال اثنين من بلدة (يطا) وقرية (كرمة) في محافظة الخليل الجنوبية.

واعتقلت قوات الاحتلال، خمسة شبان من مُحافظة (القدس) من ضمنهم رئيس اللجنة الشعبية في مخيم "قلنديا" وهو الأسير المحرر يوسف الخطيب، والمحرر رائد مطير، ونجله صامد، بعد اقتحام المخيم ومداهمة منزله والعبث في محتوياته.