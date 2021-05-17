القضاء على 5 إرهابيين في محافظة القصرين التونسية
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القضاء على 5 إرهابيين في محافظة القصرين التونسية

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العرب اليوم - القضاء على 5 إرهابيين في محافظة القصرين التونسية

القضاء على 5 إرهابيين في محافظة القصرين التونسية
تونس - العرب اليوم

تمكنت القوة الأمنية المشتركة لمكافحة الإرهاب من القضاء على 5 عناصر إرهابية في ولاية القصرين، وفق ما أكده مصدر مسؤول

 

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القضاء على 5 إرهابيين في محافظة القصرين التونسية القضاء على 5 إرهابيين في محافظة القصرين التونسية



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