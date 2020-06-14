حكم قضائي يعلّق الحظر على الاحتجاجات في فرنسا

علقت المحكمة الإدارية العليا، السبت، حظرا مفروضا على المظاهرات، التي كانت جزء من قيود البلاد المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وأيد قاضي الأمور المستعجلة في مجلس الدولة شكوى من جانب نقابات عمالية، وطلب فردي، أفادت بأن ذلك الحظر الشامل يعد تدخلا غير متناسب في حق أساسي.

وانطلقت عدة مظاهرات مؤخرا رغم الحظر، ويتضمن ذلك احتجاجين كبيرين ضد عنف مزعوم من جانب الشرطة، ومظاهرات مضادة من قبل عناصر الشرطة.

وقال القاضي الإداري نفسه إنه لم يثبت أنه سيكون من المستحيل تنظيم احتجاجات مع الالتزام بالاحتياطات الصحية التي يقتضيها التصدي لـ"كوفيد-19".