إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي بين أفغانستان وباكستان

أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بإغلاق المعبر الحدودي الرئيسي بين أفغانستان وباكستان بسبب تبادل لإطلاق النار، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ووقعت اشتباكات بين قوات باكستانية وأخرى لحركة طالبان الأفغانية في طورخم الحدودية صباح اليوم.