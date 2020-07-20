دورية روسية تركية جديدة في شمال شرقي سورية

واصل العسكريون الروس والأتراك، تنفيذ الدورية المشتركة على طريق السيارات السريع "M-4" على الحدود السورية – التركية بشمال شرق سوريا، لمراقبة وقف إطلاق النار في هذه المنطقة. وتم لقاء المجموعتين، عند حاجز شيراك. وبعد فحص الآليات المشاركة في الدورية، ومناقشة خط السير مرة أخرى، بدأت المجموعتان بالتحرك. وسارت الآليات التركية في بداية ونهاية القافلة المشتركة، أما ناقلات الجند المدرعة الروسية، فتحركت في وسطها. ومن الجو، تابعت سير الدورية، مروحيتان من طراز "مي-8" تابعتان للقوات الجوية والفضائية الروسية. الأولى نفذت أعمال الرصد والاستطلاع، محلقة على بعد 5-10 كلم في المقدمة، والثانية تابعت سير القافلة من الأعلى.

ومرت الدورية المشتركة، خلال تنفيذ مهمتها، عبر عدة مراكز سكنية خاضعة للفصائل الكردية المسلحة، وجرت كل الأمور بشكل طبيعي ولم تحدث أية استفزازت. وقال ألكسندر كازاكوف، الضابط في مركز المصالحة الروسي: "تم القيام بدورية روسية تركية مشتركة أخرى، وفقا لمذكرة عام 2019. وخلالها تم فحص خمسة مراكز سكنية".وبعد عبور القطعة المحددة من طريق سيارات "M-4"، عادت القافلة إلى نقطة الانطلاق. وفي النهاية تبادل العسكريون الروس والأتراك بعض الهدايا التذكارية. وسيجري لاحقا، الاتفاق وتحديد موعد ومسار الدورية التالية.