اغتيال رئيس الإدارة الروسية لمنطقة ميخائيلوفكا شرق أوكرانيا

قال فلاديمير روجوف ، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوروجي ، إن إيفان سوشكو رئيس الإدارة الروسية لمنطقة ميخائيلوفكا قتل في انفجار سيارة يوم الأربعاء.