اغتيال رئيس الإدارة الروسية لمنطقة ميخائيلوفكا شرق أوكرانيا
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اغتيال رئيس الإدارة الروسية لمنطقة ميخائيلوفكا شرق أوكرانيا

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العرب اليوم - اغتيال رئيس الإدارة الروسية لمنطقة ميخائيلوفكا شرق أوكرانيا

موسكو-العرب اليوم

قال فلاديمير روجوف ، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوروجي ، إن إيفان سوشكو رئيس الإدارة الروسية لمنطقة ميخائيلوفكا قتل في انفجار سيارة يوم الأربعاء.

 

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اغتيال رئيس الإدارة الروسية لمنطقة ميخائيلوفكا شرق أوكرانيا اغتيال رئيس الإدارة الروسية لمنطقة ميخائيلوفكا شرق أوكرانيا



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