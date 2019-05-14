جيش الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيًا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، أحد عشر مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ورام الله والبيرة وجنين، واعتقلت المواطنين الاحد عشر بزعم أنهم مطلوبون.