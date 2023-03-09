مقتل حاكم ولاية بلخ في انفجار بشمال أفغانستان

قُتل حاكم ولاية بلخ المعين من «طالبان» في انفجار وقع في مكتبه، الخميس، على ما أعلنت الشرطة.

وقال المتحدث باسم شرطة بلخ آصف وزيري، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «شخصين، أحدهما محمد داود مزامل حاكم بلخ، قتلا في انفجار هذا الصباح»، مضيفاً أن طبيعة الانفجار لم تتضح بعد.