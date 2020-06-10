القارة السمراء تتخطى حاجز الـ 195 ألف مُصاب بفيروس كورونا
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القارة السمراء تتخطى حاجز الـ 195 ألف مُصاب بفيروس كورونا

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العرب اليوم - القارة السمراء تتخطى حاجز الـ 195 ألف مُصاب بفيروس كورونا

فيروس كورونا
أديس أبابا - العرب اليوم

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أفريقيا وصل إلى 195939 حالة.

وأكد المركز في بيان له من مقره بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أن إجمالي حالات التعافي بلغ 86 ألفاً و69 حالة، فيما وصلت الوفيات إلى 5334 حالة.

وأشار إلى أن منطقة شمال أفريقيا سجلت 56315 حالة إصابة، وسجل جنوب القارة 53749 حالة، فيما سجلت دول شرق أفريقيا 22740 إصابة، ووسط القارة 20688 حالة، فيما سجل الغرب 42447 إصابة.

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القارة السمراء تتخطى حاجز الـ 195 ألف مُصاب بفيروس كورونا القارة السمراء تتخطى حاجز الـ 195 ألف مُصاب بفيروس كورونا



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