السودان تسجل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" و 11 وفاة ، ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان منذ بداية الجائحة إلى 4346 حالة، بينها 195 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 749 شخصا.