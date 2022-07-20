الرئيس الأوكرانى يُقيل مسئولين رفيعى المستوى بتهمة الخيانة لصالح روسيا

أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكى، إقالة أحد نواب رئيس ادارة الأمن الداخلى، بدون ذكر أسباب، وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، جاء ذلك بعد إقالته أمس المدعية العامة