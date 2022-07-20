الرئيس الأوكرانى يُقيل مسئولين رفيعى المستوى بتهمة الخيانة لصالح روسيا
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الرئيس الأوكرانى يُقيل مسئولين رفيعى المستوى بتهمة الخيانة لصالح روسيا

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العرب اليوم - الرئيس الأوكرانى يُقيل مسئولين رفيعى المستوى بتهمة الخيانة لصالح روسيا

كييف - العرب اليوم

أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكى، إقالة أحد نواب رئيس ادارة الأمن الداخلى، بدون ذكر أسباب، وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، جاء ذلك بعد إقالته أمس المدعية العامة

 

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الرئيس الأوكرانى يُقيل مسئولين رفيعى المستوى بتهمة الخيانة لصالح روسيا الرئيس الأوكرانى يُقيل مسئولين رفيعى المستوى بتهمة الخيانة لصالح روسيا



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