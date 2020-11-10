20977 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 20.977 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 368 وفاة وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.817.109 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 31.161 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1.350.741 حالة .