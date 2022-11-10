القوات الإسرائيلية تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة بينهم جريح

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، 10 فلسطينيين بينهم جريح من مدن الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، أن الاعتقالات شملت أربعة من الخليل وثلاثة من قلقيلية، وثلاثة من رام الله وبيت لحم ونابلس.

وكان نادي الأسير الفلسطيني، وهو منظمة غير حكومية، أفاد الشهر الماضي بأن السلطات الإسرائيلية نفذت نحو 5300 حالة اعتقال منذ مطلع العام الجاري.