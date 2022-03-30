الأمن الروسي يعلن اعتقال 60 من أنصار منظمة أوكرانية للنازيين الجدد

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن إجرائها عملية واسعة النطاق توجت باعتقال 60 شخصا في 23 من أقاليم البلاد يتهمون بأنهم أنصار منظمة شبابية أوكرانية ذات توجهات نازية.

يتبع..