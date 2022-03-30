الأمن الروسي يعلن اعتقال 60 من أنصار منظمة أوكرانية للنازيين الجدد
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الأمن الروسي يعلن اعتقال 60 من أنصار منظمة أوكرانية للنازيين الجدد

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العرب اليوم - الأمن الروسي يعلن اعتقال 60 من أنصار منظمة أوكرانية للنازيين الجدد

الأمن الروسي يعلن اعتقال 60 من أنصار منظمة أوكرانية للنازيين الجدد
موسكو - العرب اليوم

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن إجرائها عملية واسعة النطاق توجت باعتقال 60 شخصا في 23 من أقاليم البلاد يتهمون بأنهم أنصار منظمة شبابية أوكرانية ذات توجهات نازية.

يتبع..

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الأمن الروسي يعلن اعتقال 60 من أنصار منظمة أوكرانية للنازيين الجدد الأمن الروسي يعلن اعتقال 60 من أنصار منظمة أوكرانية للنازيين الجدد



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