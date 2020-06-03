سلطنة عُمان تسجل 738 إصابة جديدة بكورونا

سجلت سلطنة عمان اليوم 738 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩) ليرتفع عدد المصابين إلى 13538 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العمانية أن عدد الوفيات بلغ 67 شخصًا فيما بلغ عدد المتعافين 2845 حالة.