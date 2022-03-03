استقالة وزير الاقتصاد في حكومة باشاغا المكلفة من البرلمان الليبي قبل ساعات من جلسة برلمانية لأداء اليمينن جلسة برلمانية لأداء اليمين
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استقالة وزير الاقتصاد في حكومة باشاغا المكلفة من البرلمان الليبي قبل ساعات من جلسة برلمانية لأداء اليمينن جلسة برلمانية لأداء اليمين

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العرب اليوم - استقالة وزير الاقتصاد في حكومة باشاغا المكلفة من البرلمان الليبي قبل ساعات من جلسة برلمانية لأداء اليمينن جلسة برلمانية لأداء اليمين

طرابلس - العرب اليوم

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان الليبي، جمال سالم شعبان، عن استقالته من منصبه.وقال شعبان، قبل ساعات من حلف اليمين إنه "لا يتشرف بوجوده في حكومة تجلب الحرب والدمار وتدخل العاصمة في نفق مظلم قد تكون عواقبه وخيمة"، معلنًا رفضه لهذا المنصب رفضا مطلقا. وأضاف أن "جلسة النواب لم تتسم بالشفافية والنزاهة ولم تراع القواعد الإجرائية"، مؤكدا أن تصريحات رئيس مجلس الدولة خالد المشري توضح عدم وجود تنسيق مع مجلسه بصفته شريك أساسي حسب الاتفاق السياسي. وتابع: "لم تنضج المشاورات السياسية مع المكونات السياسية الفاعلة مما يهدد السلم والأمن الوطني ويدخل الدولة في نفق مظلم قد تسيل معه دماء الأبرياء والشرفاء".

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استقالة وزير الاقتصاد في حكومة باشاغا المكلفة من البرلمان الليبي قبل ساعات من جلسة برلمانية لأداء اليمينن جلسة برلمانية لأداء اليمين استقالة وزير الاقتصاد في حكومة باشاغا المكلفة من البرلمان الليبي قبل ساعات من جلسة برلمانية لأداء اليمينن جلسة برلمانية لأداء اليمين



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