الهند تسجل 6566 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 6566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لترتفع إجمالي الحالات إلى 158333 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، أن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 4531 حالة بعد تسجيل 194 حالة وفاة جديدة، فيما وصل عدد حالات الشفاء إلى 67692 شخصاً.