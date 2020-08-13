حادث تصادم سيارة شرطة بشجرة وإصابة 4 أمناء في محافظة البحيرة

البداية عندما تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة شرطة بمركز حوش عيسى بالبحيرة، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أمناء شرطة بكسور وكدمات بالمعاينة والتحري تبين وقوع حادث تصادم سيارة شرطة بشجرة بطريق حوش عيسى - أبو المطامير، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أمناء شرطة، وتم نقلهم إلى المستشفى العام بحوش عيسى تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.