افتتحت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، من جديد، نسخة لها باللغة العبرية، إضافةً إلى اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.وقالت إن الهدف من هذه الخطوة هو «الوصول إلى الجمهور الإسرائيلي، الذي يتغذى فقط من وسائل الإعلام الإسرائيلية التي أصبحت يمينية في أغلبيتها، وتدعم المستوطنين المغالين في التطرف والعنف، باستثناء صحيفة (هآرتس) التي تنشر بموضوعية».

وتشمل الصفحة أخباراً حول الأحداث اليومية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، كما تتضمن مواضيع مختلفة ومقالات تحليلية وقصصا صحافية، موجهة إلى الرأي العام الإسرائيلي، وستنقل الرؤية الاستراتيجية والمواقف اليومية للنظام السياسي الفلسطيني.

وتوجهت «وفا» إلى قطاع في الجمهور الإسرائيلي يؤيد «حل الدولتين» للشعبين، بالدعوة إلى الكتابة للموقع، باللغة العبرية، لافتة إلى «ونحن سنهتم في ترجمة مقالاتكم باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية». كما دعتهم إلى التعليق على ما يُكتب في الموقع، مع «الوعد بنشرها بلا رقابة وبلا تدخل في النص».

الجدير ذكره أن وكالة «وفا» صدرت باللغة العبرية عام 2009، ولكنها أوقفت نسختها العبرية بعد قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مكاتبها في رام الله، واعتقلت عدداً من العاملين وعاثت في المكاتب خراباً.