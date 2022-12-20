تجدد القصف الاوكراني على دونيتسك عقب سيطرة القوات الروسية على عدة مناطق

أعلنت السلطات في دونيتسك اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية جددت قصفها على المدينة، بعد سيطرة القوات الروسية على عدة مناطق بأراضي الجمهورية.

وأضافت السلطات ـ حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الاخبارية ـ أن القصف استهدف بشكل خاص الأحياء السكنية والمراكز الطبية والبنى التحتية ومضخات التدفئة الرئيسية إضافة إلى دور العبادة.

وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت أن قواتها حققت تقدما على محور دونيتسك، حيث سيطرت على قرية ياكوفليفكا الواقعة في أراضي دونيتسك.