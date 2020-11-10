ألمانيا تسجل 15332 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 15332 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 154 حالة وفاة وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 687200 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11506 حالات وفاة .