قوات الاحتلال تعتقل فلسطينين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية
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قوات الاحتلال تعتقل فلسطينين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية

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العرب اليوم - قوات الاحتلال تعتقل فلسطينين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية

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القدس المحتلة ـ العرب اليوم

عتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.  وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: حسام فواز السكافي (18 عاما)، وصدام علي الجعبري (24 عاما)، بعد الاعتداء عليهما بالضرب، على حاجز عسكري مفاجئ نصبته في حي الشعابة من مدينة الخليل.  وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، وبلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مروره

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قوات الاحتلال تعتقل فلسطينين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية قوات الاحتلال تعتقل فلسطينين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية



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