الدفاع الجوي الروسي يصد هجمات القوات المسلحة الأوكرانية أثناء نقل القوات إلى الضفة اليسرى من الدنيبر

صد الدفاع الجوي الروسي الضربات الأوكرانية أثناء انتقال القوات المسلحة الروسية من الضفة اليمنى لنهر دنيبر إلى الضفة اليسرى في خيرسون. تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية من صد الهجمات التي حاولت القوات المسلحة الأوكرانية شنها على القوات الروسية أثناء انتقال الوحدات إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر.