إجراءات أمنية مُشددة في الخرطوم تحسباً لمظاهرات مُنتظرة

شهدت الخرطوم انتشار أمني كثيف وإغلاق للجسور الرابطة بين مدن العاصمة، وذلك استباقا لمظاهرات جديدة ينتظر انطلاقها بوقت لاحق الثلاثاء. وقال شهود عيان إن "القوات الأمنية فرضت طوقا على محيط القصر الرئاسي وقيادة الجيش بوسط الخرطوم، كما تم إفراغ المنطقة من المواطنين". وجرى أيضاً إغلاق الجسور المؤدية لوسط الخرطوم عدا جسري سوبا والحلفايا وهو إجراء درجت عليه السلطات مع كل دعوات للتظاهر. ودعا تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة إلى الخروج في مظاهرات سلمية تتجه إلى القصر الرئاسي للمطالبة بالحكم المدني. وأفادت مصادربأن السلطات وضعت القوات الأمنية والعسكرية في حالة استعداد قصوى منذ ليل الإثنين. وهذه أول دعوة للتظاهر بعد استقالة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك من منصبه.