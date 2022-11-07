تسرب مادة كيميائية خطرة في إسرائيل والسلطات تستدعي الوحدات المختصة للتعامل مع الحدث بشكل عاجل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع تسرب للأمونيا صباح اليوم الاثنين في مصنع بالمنطقة الصناعية في كريات شمونة بشمال إسرائيل. قال موقع "والا" العبري إنه تم استدعاء 5 طواقم إطفاء من محطة الجليل-الجولان للتعامل مع حادث، كما تم استدعاء وحدة المواد الخطرة إلى الموقع وإجراء تقييم للوضع. وحسب تقاير إعلامية، فإن أسباب التسرب لم تتضح بعد.