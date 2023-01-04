أعلن تنظيم "داعش" مسئوليته عن الانفجار الذي وقع قرب نقطة تفتيش في المطار العسكري بالعاصمة الأفغانية /كابول/، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 8 أخرين.