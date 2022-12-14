مقتل ضابط وإصابة 4 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة في الطارمية في بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاربعاء، بمقتل ضابط برتبة مقدم، وإصابة 4 مقاتلين آخرين بينهم ضابط أيضًا، بانفجار عبوة ناسفة في الطارمية شمالي بغداد.

وقال المصدر، لوكالة «بغداد اليوم»، إن «الحصيلة النهائية لانفجار عبوة ناسفة على دورية للجيش في منطقة الهورة قرب الطارمية، استشهاد أمر فوج برتبة مقدم ركن، وإصابة 4 آخرين بينهم ضابط».

وفي وقت سابق، أفاد المصدر ذاته، بإصابة 4 منتسبين بينهم ضباط بانفجار عبوة ناسفة في قضاء الطارمية شمالي بغداد.