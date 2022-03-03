اندلاع حريق في مستودع للنفط بمدينة تشيرنيهيف شمال أوكرانيا

أفادت وسائل الإعلام، باندلاع حريق ضخم في مستودع للنفط بمدينة تشيرنيهيف، شمال أوكرانيا، في أعقاب غارة جوية روسية على المنطقة. ووفقا لوسائل إعلام أوكرانية، أعلنت خدمة الطوارئ التابعة للبلاد أن قذيفة روسية سقطت على مستودع للنفط في تشيرنيهيف، شمال البلاد. وأضافت أن الحريق أدى إلى اشتعال النيران في مجموعة صهاريج بسعة إجمالية 3000 متر مكعب من وقود الديزل. وفي وقت سابق، دعا حاكم تشيرنيهيف، فلاديسلاف أتروشينكو، سكان المدينة للاستعداد للحرب المحتملة. وقال: "نحن بحاجة إلى الاستعداد للحرب. ليس لدينا خيار آخر، نحن نقاتل من أجل وطننا"