صفارات الإنذار تدوي في كل مناطق أوكرانيا تحذيراً من غارات جوية
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صفارات الإنذار تدوي في كل مناطق أوكرانيا تحذيراً من غارات جوية

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العرب اليوم - صفارات الإنذار تدوي في كل مناطق أوكرانيا تحذيراً من غارات جوية

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كييف - العرب اليوم

 أفادت وسائل إعلام أوكرانية أنه تم اليوم إطلاق صفارات الإنذار تحذيرا من غارات جوية في كل مناطق أوكرانيا وقالت القناة التلفزيونية الخامسة: "إن الإنذار بالغارات الجوية سمع في جميع أنحاء أوكرانيا".

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صفارات الإنذار تدوي في كل مناطق أوكرانيا تحذيراً من غارات جوية صفارات الإنذار تدوي في كل مناطق أوكرانيا تحذيراً من غارات جوية



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