صفارات الإنذار تدوي في كل مناطق أوكرانيا تحذيراً من غارات جوية

أفادت وسائل إعلام أوكرانية أنه تم اليوم إطلاق صفارات الإنذار تحذيرا من غارات جوية في كل مناطق أوكرانيا وقالت القناة التلفزيونية الخامسة: "إن الإنذار بالغارات الجوية سمع في جميع أنحاء أوكرانيا".