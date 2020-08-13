انتشال جثمان أحد ضحايا غرق معدية البحيرة

نجحت، منذ قليل، قوات الإنقاذ النهرى في انتشال جثمان أحد ضحايا غرق عبارة نيلية محملة بسيارتين فى البحيرة، حيث تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز كوم حمادة، يفيد بالعثور على جثة كانت قرية دميشلى، التابعة لمركز كوم حمادة على حدود محافظتى البحيرة والمنوفية، شهدت غرق عبارة نيلية محملة بسيارتين، مما أسفر عن غرق عدد من الأشخاص.